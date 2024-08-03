أخبار الهلال اليوم | قرار جيسوس بعد الفوز على أودينيزي .. وسعودي جديد يرحل قريبًا!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 3 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الثالث من أغسطس 2024م.

الهلال يختم معسكر النمسا بهدف في أودينيزي

اختتم فريق الكرة بنادي الهلال، معسكره التحضيري في النمسا، بالفوز على أودينيزي الإيطالي بهدف نظيف حمل توقيع البرتغالي روبن نيفيز، في لقاء شهد متابعة رئيس شركة النادي، فهد بن نافل.

ومن المقرر أن تعود بعثة الهلال إلى الرياض مساء اليوم، حيث قرر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء، كما يستعد الفريق لخوض مباراة ودية يوم الخميس المقبل، أمام فريق النجمة في مقر النادي.

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وتغادر بعثة الهلال مساء الحادي عشر من أغسطس الجاري إلى مدينة أبها، تأهبًا لخوض منافسات كأس السوبر السعودي؛ حيث يلتقي بنظيره الأهلي في 13 أغسطس، في نصف النهائي.

وجه الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان، تحذيرًا للجهات المسؤولة، من ظهور أزمة كبرى تواجه أندية دوري روشن السعودي، تتعلق بإنهاء تعاقدات اللاعبين، بناءً على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتقليص عدد قوائم الأندية في الموسم المُقبل، من 30 إلى 25 لاعبًا.

عاد سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، للظهور على رأس أحاديث الأوساط الرياضية السعودية، خلال الساعات الماضية، في ظل وجود تضارب في الأقاويل حول مستقبل اللاعب مع الأزرق، في ظل تبقي عام في عقده مع الزعيم.

رفض نادي برشلونة العرض الرسمي الذي قدم من لاتسيو الإيطالي للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي فيتور روكي الذي يمثل لغزا في سوق انتقالات النادي الكتالوني.

تصدر ظهير الهلال سعود عبد الحميد، حلقات النقاش بين جماهير الزعيم، في ظل انتشار أخبار عن رغبته في الرحيل من أجل الاحتراف الأوروبي.

بعد موسم استثنائي، استقطبت خلاله أندية الدوري السعودي مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم حول العالم، يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر ونيمار دا سيلفا لاعب الهلال، لا تزال أبواب المملكة مفتوحة لضم نجوم جدد في الموسم الجديد.

يواصل مسؤولو نادي الهلال السعودي، سياسة "التخلص" من لاعبي الفريق المحليين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ دون الإعلان عن أي صفقة رسمية - حتى الآن -.

أثار الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، المُقرب من البيت النصراوي، حالة واسعة من الجدل، حول سؤاله بشأن الموقف القانوني لأحد اللاعبين غير المُقيدين بأحد الأندية في دوري روشن السعودي.

يطمح الهلال في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح الهلال في الموسم الجاري بعد انتهاء موسم تاريخي قدم فيه الزعيم أداء استثنائيًا.

تداولت جماهير نادي الهلال صورًا لأشكال وأسعار القمصان الجديدة للفريق، وذلك قبل الإعلان بشكل رسمي من جانب الزعيم الذي كشف عن أنه سيُعلن عنها خلال الساعات المقبلة.