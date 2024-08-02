"الواقعة تنطبق على نيمار" .. نصراوي يُلمح بخطأ قانوني من الهلال وخبير يحسم الجدل!

هل خالف الهلال القوانين؟

أثار الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، المُقرب من البيت النصراوي، حالة واسعة من الجدل، حول سؤاله بشأن الموقف القانوني لأحد اللاعبين غير المُقيدين بأحد الأندية في دوري روشن السعودي.

القصة تكمن في سؤال نشره العصيمي، عبر منصة (إكس)، قال فيه "هل ظهور لاعب غير مقيد حاليًا بقائمة الفريق بإعلانات رسمية للنادي وعبر منصات رسمية يصح قانونيًا".

وجاء سؤال العصيمي عقب إعلان نادي الهلال، عن إطلاق الأطقم الجديدة، الأساسية والبديلة، للفرق في موسم 2024-2025، والذي شهد مشاركة النجم البرازيلي نيمار جونيور، نجم الأزرق، في الإعلان، رغم خروجه من قائمة الفريق الكروي الأول، منذ الفترة الشتوية الماضية، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقام أحد الحسابات القانونية بالرد على سؤال العصيمي، برسالة قال فيها "هناك فرق بين سريان عقد اللاعب وبين تقييده في الكشوفات الرسمية، وأثر ذلك أن التقييد يمنح اللاعب الأهلية القانونية للمشاركة، وأما سريان عقد اللاعب فيظل ساريًا سواء تم القيد أم لا، مع مراعاة ما يتعلق بأحقية اللاعب في التحلل من العقد، إذا لم يشارك بالمقدار المنصوص عليه في اللوائح".

يذكر أن نيمار قد كشف عن اقتراب موعد عودته إلى الملاعب، والذي يُتوقع أن يحدث خلال شهر سبتمبر المقبل، ليصبح مواطنه ميشايل ديلجادو على أعتاب الرحيل عن الهلال، عقب بطولة كأس السوبر السعودي، التي تقام خلال الفترة بين 13 و17 أغسطس.