برشلونة يرفض عرض لاتسيو من أجل روكي.. ويفتح الباب للهلال!

كل آمال البرازيلي انتهت برحيل تشافي

رفض نادي برشلونة العرض الرسمي الذي قدم من لاتسيو الإيطالي للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي فيتور روكي الذي يمثل لغزا في سوق انتقالات النادي الكتالوني.

العرض الإيطالي كان يقضي بدفع 20 مليون يورو مقابل الحصول على 50٪ من حقوق اللاعب، برشلونة يريد مبلغًا نهائيًا للبيع الكلي بقيمة 40 مليون يورو، وهو ما لم يستطع النادي الإيطالي تلبيته وفقًا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت".

لكن هذا يفتح مسارًا تفاوضيًا آخر مع الهلال السعودي، الذي يبدو أكثر جدية وقدرة مادية بالتأكيد للحصول على البرازيلي الدولي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال كان قد عرض من قبل القيمة التي يود برشلونة الحصول عليها، بالإضافة إلى قيمة المتغيرات التي يرغب فيها النادي الكتالوني.

إلا أن العرض قوبل برفض من اللاعب ومحيطه، روكي لا يزال طموحه الاستمرار في أوروبا ولا يرغب إلى الآن في خوض تجربة بالمملكة العربية السعودية.