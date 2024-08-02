قبل إعلان الهلال الرسمي .. الكشف عن قمصان الهلال الجديدة وطرحها للبيع!

شاهد القمصان الجديدة لنادي الهلال

تداولت جماهير نادي الهلال صورًا لأشكال وأسعار القمصان الجديدة للفريق، وذلك قبل الإعلان بشكل رسمي من جانب الزعيم الذي كشف عن أنه سيُعلن عنها خلال الساعات المقبلة.

وتبين أن شركة بوما التي قامت بتصميم وصناعة القميص الجديد للهلال، قامت بنشر صور القمصان عبر موقعها الرسمي وعرضها للبيع أمام الجماهير.

وقامت الجماهير بنشر صور قمصان الهلال الزرقاء والبيضاء عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بشكل واسع، مع وضع أسعارها.

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وبلغت أسعار القمصان كالآتي: "فئة اللاعبين 725 ريال، فئة الجماهير 440 ريال، فئة الأطفال 350 ريال".

وبعد أن انتشرت أشكال القمصان بدقائق، أعلن الهلال بشكل رسمي عن القميص، عبر حسابه على "إكس" معلقًا عليه: "أطقم الهلال 2024-25 الأساسي والاحتياطي وصلت، خبرة عريقة عمرها 67 عامًا استلهمت طبيعة وهيبة المملكة وقدمت تصميمًا معاصرًا".