الاسم المحلي الثامن .. الهلال يواصل الاستغناء عن لاعبيه و"خطوة واحدة للإعلان الرسمي"!

الوضع في الهلال يثير الكثير من التساؤلات..

يواصل مسؤولو نادي الهلال السعودي، سياسة "التخلص" من لاعبي الفريق المحليين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ دون الإعلان عن أي صفقة رسمية - حتى الآن -.

الهلال استغنى عن 7 لاعبين محليين، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ هم: "سلمان الفرج، صالح الشهري، عبدالإله المالكي، محمد جحفلي، متعب المفرج، معاذ فقيهي وعبدالله اليزيد".

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، مساء اليوم الجمعة، عن الاسم المحلي "الثامن"، الذي سيرحل عن صفوف الزعيم الهلالي، في صيف العام الحالي.

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هذا الاسم - حسب ما ذكره العجلان - عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ هو الموهبة السعودية صهيب الزيد، الذي سينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، في عقد يبدأ من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

وكشف الإعلامي الرياضي عن أن الفتح "اتفق" مع الهلال، على التعاقد مع الزيد لمدة موسم رياضي واحد فقط "معارًا"، مع أحقية الشراء في الصيف القادم.

وأشار أحمد العجلان إلى أن إدارة نادي الفتح، تنتظر موافقة لجنة "الاستدامة المالية" حاليًا؛ قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وتفاعلت جماهير الهلال مع هذا الخبر بـ"غضبٍ شديد"؛ حيث أعربوا عن استغرابهم من الاستغناء المتواصل عن مواهب النادي، دون تعويضهم بأي أسماء محلية أخرى.