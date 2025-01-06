أخبار النصر اليوم | مفاجأة حول رحيل تاليسكا إلى فنربخشه .. وماجد الجمعان يسعد الجماهير بكلمة للتاريخ!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 6 يناير 2025
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"كان سينافس على كأس العالم للأندية" .. أزمة النصر لم تكن في جويدو فقط وتحذير ماجد الجمعان من سيناريو المهيدب!
كشف الإعلامي الرياضي عيسى المسمار، عن أزمة عانى منها نادي النصر، قبل التغييرات الإدارية الجديدة، وتعيين ماجد الجمعان، رئيسًا تنفيذيًا لشركة النادي، خلفًا للإيطالي جويدو فينجا.
بعد طلب رحيله و"نقله للهلال" .. فهد الهريفي يتراجع ويتوقع بقاء كريستيانو رونالدو في النصر
قبل شهر واحد، كان فهد الهريفي، نجم النصر السابق، أحد أكثر المطالبين برحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن النادي العاصمي، حيث طالب بالتعاقد مع رأس حربة شاب وهدّاف يملك الحلول، وليس لاعب يتسبب في المرتدات ولا يضغط على المنافسين، كما اقترح على المسؤولين عن الرياضة السعودية بنقله إلى الهلال أو أي فريق آخر.
"فهد المفرج "لا يهش ولا ينش" في الإدارة" .. دعوة الهلال والاتحاد والأهلي لتقليد النصر
قلل الإعلامي عبد الرحمن أباعود من دور فهد المفرج، المدير التنفيذي لكرة القدم في الهلال، في الجوانب الإدارية والمالية الخاصة بالنادي، موضحًا أن دوره يتعلق فقط بتنظيم الأمور داخل كرة القدم.
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ردًا على طلباته المبالغ فيها .. النصر يدرس رحيل تاليسكا لفنربخشه نهائيًا "بدلًا من الإعارة"
أصبح البرازيلي آندرسون تاليسكا، جناح فريق الكرة بنادي النصر، على أعتاب الرحيل إلى صفوف فنربخشه التركي، خلال موسم الميركاتو الشتوي، فيما تبقت خطوة الاتفاق على صيغة الرحيل عن النادي العاصمي.
"النصر للنصراويين" .. ماجد الجمعان يوجه كلمة للتاريخ بعد خلافة جويدو في الرئاسة التنفيذية
أطلق ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة نادي النصر، كلمة للتاريخ، عقب توليه المنصب، خلفًا للإيطالي جويدو فينجا، مطلع العام الجاري.
بعد رفضه الرد على الانتقال للنصر .. 4 أندية أوروبية تتسابق من أجل توقيع عبد الملك الجابر
"لا أريد الرد على إمكانية العودة إلى دوري روشن، أو الانتقال للنصر"، بتلك الكلمات، كشف عبد الملك الجابر، النجم السعودي المحترف في صفوف زيلييزنيكار البوسني، عن رأيه إزاء الأنباء المتواردة بشأن إمكانية رحيله إلى فارس نجد، والذي كان الأقرب لإعادة الجابر إلى ملاعب المملكة.
"سينتقل إلى فنربخشه رسميًا في هذا الموعد" .. قناة تركية تحسم رحيل تاليسكا عن النصر
يبدو أن ملف البرازيلي آندرسون تاليسكا، جناح فريق الكرة بنادي النصر، بات يخطو نحو نهايته، بعد فترة طويلة من الجدل، بين بقاء اللاعب أو رحيله إلى صفوف فنربخشه التركي، خلال فترة الميركاتو الشتوي.