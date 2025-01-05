"سينتقل إلى فنربخشه رسميًا في هذا الموعد" .. قناة تركية تحسم رحيل تاليسكا عن النصر

هل بات رحيل تاليسكا مؤكدًا عن النصر؟

يبدو أن ملف البرازيلي آندرسون تاليسكا، جناح فريق الكرة بنادي النصر، بات يخطو نحو نهايته، بعد فترة طويلة من الجدل، بين بقاء اللاعب أو رحيله إلى صفوف فنربخشه التركي، خلال فترة الميركاتو الشتوي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وكانت آخر التطورات حول ملف تاليسكا، الذي يرتبط بعقد مع النصر حتى يونيو 2026، بأن الإدارة ترغب في عدم استمراره، ولكن في ظل وجود تغييرات في الإدارة، بعد تعيين ماجد الجمعان، رئيسًا تنفيذيًا للشركة الربحية، خلفًا الإيطالي جويدو فينجا، فإنه لا يزال الوقت متسعًا لحسم القرار النهائي، فيما كان اللاعب على بعد خطوة من الرحيل إلى فنربخشه، إلا أن مطالبات اللاعب ووكيله المالية، عطلت الصفقة التي كانت تقتضي رحيله على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت قناة ASPOR التركية، بأن تاليسكا سيرحل إلى إسطنبول هذا الأسبوع، بعد حل مشكلاته الأخيرة، وبعد إطلاق باب الانتقالات في الدوري التركي، في 13 يناير، سيصير لاعبًا رسميًا في فنربخشه.

ونقلت القناة معلومات من صحيفة "صباح" التركية، بأن تاليسكا، الذي يتقاضى سنويًا 12 مليون يورو مع النصر، سيتم انتقاله إلى فنربخشه، مقابل 7.5 ملايين يورو، وإن كان وكيله يحاول الحصول على المزيد من الأموال، من الـ18 مليون يورو المتبقية، قيمة العام ونصف العام، المتبقيين في عقده مع النادي السعودي حتى عام 2026.

GOAL

ويلعب تاليسكا في صفوف النصر، منذ يوليو 2021، فيما شارك الجناح البرازيلي، هذا الموسم، في 19 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف خلال مسابقتي دوري روشن السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.