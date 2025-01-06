بعد طلب رحيله و"نقله للهلال" .. فهد الهريفي يتراجع ويتوقع بقاء كريستيانو رونالدو في النصر

تراجع مفاجئ..

قبل شهر واحد، كان فهد الهريفي، نجم النصر السابق، أحد أكثر المطالبين برحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن النادي العاصمي، حيث طالب بالتعاقد مع رأس حربة شاب وهدّاف يملك الحلول، وليس لاعب يتسبب في المرتدات ولا يضغط على المنافسين، كما اقترح على المسؤولين عن الرياضة السعودية بنقله إلى الهلال أو أي فريق آخر.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وفي تغير مفاجئ، كشف الهريفي، عبر برنامج "رياضة سكوب"، عن تأييده فكرة بقاء رونالدو، وتجديد عقده لموسم آخر، مشيدًا بما حققه كريستيانو من أرقام قياسية، فضلًا عن شغفه في الملعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الهريفي "نحن نتكلم عن أرقام شخصية غير مستغربة على لاعب مثل كريستيانو رونالدو، بخلاف الشغف الذي تراه في الملعب، وفي هذا العمر، فأنا مع تجديده لموسم آخر، ولست متخوفًا من ذهابه لفريق آخر أو عدم التجديد، ولكني أرى أنه سيجدد عقده، ولا زال أمامنا فترة طويلة حتى نهاية الموسم".

وتابع "أنت تتكلم عن لاعب يقترب من عامه الـ41، ولن يغير وجهته أو البيئة، هو قال إنه يحب المملكة كثيرًا ويشعر فيها بارتياح كبير، لاعب مثل كريستيانو وثقافته، قادر على اتخاذ القرار السليم، وهو واضح في تصريحاته عن استقراره في السعودية، يتكلم بصدق وأمانة عن قوة الدوري السعودي والفرق الموجودة".

وتحدث كريستيانو رونالدو، قبل أيام، عن تجربته في المملكة بعد مرور عامين على قدومه إلى النصر، قائلًا إنه يشعر بالسعادة، وكذلك عائلته، بالحياة في هذا البلد الجميل، معربًا عن حلمه بالتتويج مع النصر بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، فضلًا عن بطولة الدوري، كما قال إن أسعد لحظاته في النادي العاصمي، عندما قاده للفوز بكأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية، والتي وصفها بأنها ربما تكون أصعب مباراة خاضها في المملكة.

GOAL

وشارك رونالدو في 83 مباراة رسمية مع النصر، سجل خلالها 74 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة، ناهيك عن أهدافه الستة في البطولة العربية، فيما ينتهي عقد كريستيانو في قلعة الأول بارك، في الصيف المُقبل.