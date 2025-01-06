ردًا على طلباته المبالغ فيها .. النصر يدرس رحيل تاليسكا لفنربخشه نهائيًا "بدلًا من الإعارة"

تطور مفاجئ في ملف تاليسكا..

أصبح البرازيلي آندرسون تاليسكا، جناح فريق الكرة بنادي النصر، على أعتاب الرحيل إلى صفوف فنربخشه التركي، خلال موسم الميركاتو الشتوي، فيما تبقت خطوة الاتفاق على صيغة الرحيل عن النادي العاصمي.

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وذكرت تقارير تركية خلال الساعات الماضية، بأن تاليسكا سيسافر إلى إسطنبول هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يحسم انتقاله نهائيًا إلى صفوف فنربخشه، الذي يقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، فور فتح باب الانتقالات في الدوري التركي، في 13 يناير الجاري.

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وتمثلت العقبة نحو إتمام صفقة تاليسكا مع فنربخشه، حول مطالبة اللاعب ووكيله، بمبالغ مالية كبيرة، مقابل الموافقة على الرحيل، إلا أن الإدارة النصراوية رفضت كافة طلبات الجناح البرازيلي.

وأوضحت صحيفة "الرياضية"، أن إدارة النصر تبحث عن إنهاء علاقتها بتاليسكا دون أي مبالغ مالية تتعلق بفترة العام ونصف العام المتبقية في عقده، حتى صيف 2026، حيث تفضل الإدارة بيع عقده مقابل نحو 20 مليون، بدلًا من الإعارة.

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وانتقل تاليسكا إلى صفوف النصر، في صيف 2021، قادمًا من جوانزو الصيني، فيما خاض اللاعب 104 مباراة بقميص العالمي، سجل خلالها 76 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة، كما ساهم في تتويج الفريق بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.