بعد رفضه الرد على الانتقال للنصر .. 4 أندية أوروبية تتسابق من أجل توقيع عبد الملك الجابر

خطوة أوروبية جديدة في انتظار نجم زيلييزنيكار..

"لا أريد الرد على إمكانية العودة إلى دوري روشن، أو الانتقال للنصر"، بتلك الكلمات، كشف عبد الملك الجابر، النجم السعودي المحترف في صفوف زيلييزنيكار البوسني، عن رأيه إزاء الأنباء المتواردة بشأن إمكانية رحيله إلى فارس نجد، والذي كان الأقرب لإعادة الجابر إلى ملاعب المملكة.

الجابر صرّح قبل أيام، بأن احتراف سعود عبد الحميد ومروان الصحفي وفيصل الغامدي أسعده كثيرًا، ويشعر بأن عددهم كلاعبين سعوديين محترفين، في زيادة بأوروبا، ليعطي مؤشرًا على نيته بعدم العودة إلى دوري روشن، والبقاء في أوروبا.

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي فريزر فليتشر، مراسل TEAMtalk، عبر منصة (إكس)، عن اهتمام 4 أندية أوروبية بالتعاقد مع عبد الملك الجابر، تزامنًا مع فتح باب الانتقالات الشتوية، حيث يواجه لاعب الوسط صاحب الـ20 عامًا، منافسة كبيرة لاتخاذ خطوة جديدة في مسيرته بالقارة العجوز.

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وقال فليتشر إن أندية سوانزي سيتي الإنجليزي، آيندهوفن الهولندي، والثنائي الفرنسي نيس وتولوز، مهتمون جميعًا باللاعب عبد الملك الجابر، ومسؤولو تولوز على اتصال من أجل الضغط على اللاعب لقبول العرض الفرنسي.

وانتقل عبد الملك الجابر إلى صفوف زيلييزنيكار، في أغسطس الماضي، بعد فترة قصيرة في درجة الشباب بنادي دينامو زغرب الكرواتي، فيما يرتبط الجابر بعقد مع ناديه البوسني حتى مايو 2026، علمًا بأن الموهبة السعودية يعتبر ضمن العناصر الأساسية في صفوف الفريق، حيث شارك في 16 مباراة بمسابقتي الدوري والكأس، وسجل هدفين هذا الموسم.