أخبار النصر اليوم | مطرب عالمي في حفل رونالدو .. وصديقه يرفض دوري روشن بشكل مفاجئ!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة الموافق 26 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن "خطة فريقه" في سوق الانتقالات الصيفي الحالي؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

يطمح النصر في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح النصر في موسم جديد يريد فيه رفاق كريستيانو رونالدو إحراز البطولات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يواصل النصر استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب لويس كاسترو، والمقام في البرتغال بمباراة جديدة أمام بورتو.

أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، حالة جدل بين جماهير الزعيم بعدما نشر مقطع خاص بعائلته في تدريباته الخاصة.

يستمتع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، بإجازته الصيفية مع عائلته الصغيرة بعد الانتهاء من مشاركته مع "يورو 2024".

بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، قرر العملاق البرتغالي بورتو، "توديع" أحد أساطير خط الدفاع في العالم بيبي؛ بعدم تجديد عقده رسميًا.

على ما يبدو أن أحد فرق دوري روشن السعودي للمحترفين، يُعاني من "أزمة خطيرة"، قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ينتظر جمهور كرة القدم العربية والسعودية بشغف، بل ودون مبالغة، الكرة العالمية كلها، انطلاق مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025 بعد أن أصبحت الكرة السعودية من بين وجهات التشجيع الأبرز في العالم.

تعرض النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال السعودي، لـ"الاستفزاز" في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، بمعسكر النمسا.