تعرف على موعد مباراة النصر أمام بورتو الودية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل النصر استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب لويس كاسترو، والمقام في البرتغال بمباراة جديدة أمام بورتو.

ومن المنتظر أن يلعب العالمي، أمام بورتو في رابع التجارب الودية على ملعب دراجاو، بعد الخسارة من بورتيمونينسي في اللقاء الودي الأخير، بهدف نظيف.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر وبورتو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة النصر وبورتو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة النصر وبورتو الودية، هو يوم الأحد 28 يوليو 2024، على ملعب درجاو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وبورتو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

لم تحصل أي قناة على حقوق بث إذاعة المباراة تلفزيونيًا، ولكن يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية، بتعلق عبد الله الحربي.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - بورتو الأحد 28 يوليو 2024،

20:30 مصر والسعودية تطبيق STC دراجاو

تشكيل النصر المتوقع لمباراة بورتو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025: