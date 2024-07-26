"نصراوية وتعلمت المشي أسرع منه" .. ابنة نيمار تتسبب في حرج له بتدريبات الهلال!

أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، حالة جدل بين جماهير الزعيم بعدما نشر مقطع خاص بعائلته في تدريباته الخاصة.

ونشر نيمار عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" مقطع فيديو أثناء تواجده في صالة الجيمانزيوم الخاصة بنادي الهلال، حيث يجري تدريبات تأهيليه بعد تعافيه من الإصابة الطويلة.

وظهر في المقطع نيمار وهو يصطحب ابنته الصغيرة "مافي" وزوجته في المران، لينتشر المقطع كالنار في الهشيم على حسابات جماهير الهلال مع تعليقات ساخرة.

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وقال أحد المتابعين إن ابنة نيمار الصغيرة تعلمت المشي في فترة سريعة، تجاوزت فترة عودته إلى الملاعب، في إشارة إلى طول مدة غيابه عن الهلال بسبب الإصابة.

بينما استنكر مشجع آخر، ارتداء ابنة نيمار طاقمًا باللون الأصفر، وهو اللون الذي يتميز به نادي النصر السعودي، الجار والغريم التقليدي للهلال داخل المملكة.

وغاب نيمار عن أغلب مباريات الهلال في الموسم المنصرم، بسبب إصابته في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ضد أوروجواي، خلال شهر أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويخضع نيمار لبرنامج علاجي في الفترة الحالية، من أجل التعافي من الإصابة والعودة إلى التدريبات الجماعية مع الهلال، وتشير التقارير إلى أنه لن يعود قبل شهر سبتمبر المقبل.