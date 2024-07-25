"تحول مفاجئ في الصفقة" .. بيبي يخبر المفاوض السعودي بهذا القرار!

تطورات جديدة في صفقة انتقال بيبي للسعودية..

بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، قرر العملاق البرتغالي بورتو، "توديع" أحد أساطير خط الدفاع في العالم بيبي؛ بعدم تجديد عقده رسميًا.

بيبي شارك مع منتخب بلاده البرتغال، في النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي استضافتها ألمانيا على أراضيها في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو، وهو لاعب حر بدون أي نادٍ.

وعلى الرغم من وصوله إلى سن الـ41؛ إلا أن تألق المدافع البرتغالي المخضرم في "اليورو"، جعله هدفًا للأندية السعودية، في صيف العام الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا للإعلامي الرياضي رودي جاليتي، كانت المفاوضات بين المفاوض السعودي وبيبي، تسير بشكل جيد للغاية؛ لإتمام الصفقة والانضمام إلى كتيبة النجوم في دوري روشن للمحترفين.

لكن وحسب ما نشره جاليتي أيضًا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، توقفت هذه المفاوضات بشكل مفاجئ؛ بعد أن أخبر بيبي "المفاوض السعودي"، بنيته اعتزال كرة القدم نهائيًا.

الإعلامي الرياضي أكد على أن قرار نجم بورتو السابق بـ"الاعتزال"، ليس نهائيًا - حتى الآن -؛ حيث قد تعود المفاوضات السعودية مجددًا، إذا تراجع عن هذه الفكرة.

جدير بالذكر أن بيبي كان يفكر في خيار "الاعتزال" بالفعل، قبل بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة، والتي خرج منها المنتخب البرتغالي من دور ربع النهائي؛ إلا أنه أجل الأمر لحين نهاية المسابقة.