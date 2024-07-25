أزمة خطيرة .. فريق سعودي يضطر لإشراك مساعدي المدرب في "مباراة ودية" بأوروبا!

جرس إنذار قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد..

على ما يبدو أن أحد فرق دوري روشن السعودي للمحترفين، يُعاني من "أزمة خطيرة"، قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الموسم الرياضي السعودي ينطلق في الثالث عشر من أغسطس 2024، ببطولة كأس السوبر؛ على أن تبدأ مسابقة دوري روشن للمحترفين، في الثاني والعشرين من نفس الشهر.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي نواف العقيل تحت عنوان "خاص"، اضطرار أحد أندية دوري روشن، لإشراك مساعدي المدرب في مباراة ودية، خلال معسكر الفريق "الإعدادي" في أوروبا.

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العقيل كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن أن هذا النادي - لم يذكر سمه - اتخذ هذه الخطوة؛ بسبب نقص اللاعبين وعدم قدرته على إبرام صفقات جديدة، انتظارًا لتحديد الميزانية من لجنتي "الاستقطابات" و"الاستدامة المالية".

جدير بالذكر أن عدد كبير من الأندية السعودية تعسكر في أوروبا؛ على رأسها الهلال والأهلي في النمسا، والنصر في البرتغال، فضلًا عن الاتحاد والشباب المتواجدين في إسبانيا.