أخبار النصر اليوم | اجتماع ثلاثي بعد تعادل الرائد .. ورسالة "المحبط" كريستيانو رونالدو!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024.

فجر الإعلامي عبد العزيز السويد مفاجأة من العيار الثقيل، يخص أحد المسؤولين داخل نادي النصر، بواقعة حدثت في مواجهة التعاون بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.

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يرى محمد الدعيع أسطورة نادي الهلال والكرة السعودية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو السبب في الأزمة الموجودة في فريق النصر حاليًا، مُشيرًا إلى أنه لا يوجد مدرب يستطيع السيطرة عليه.

تحركت إدارة نادي النصر بشكل فعلي، بعد التعثر ضد الرائد في دوري روشن السعودي، وذلك في المواجهة التي أقيمت مساء أمس الخميس.

سيطر الإحباط على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تعادل فريقه النصر ضد الرائد في دوري روشن السعودي، ليوجه بعدها رسالة إلى الجماهير.

رغم تعثراته مع النصر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تجاوز أحزانه بقناته الجديدة التي أطلقها عبر منصة "يوتيوب"، والتي جلبت ملايين المشتركين خلال وقت قياسي، لتنتظره أرباح ضخمة شهريًا.

حسم عون السلولي مدافع نادي التعاون موقفه من الانتقال إلى فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل الصراع الكبير على ضمه من جانب عديد من الأندية.

Shahid

أثار سامي النجعي، متوسط ميدان نادي النصر السعودي، "الجدل" عن مدربه البرتغالي لويس كاسترو؛ بعد مباراة فريقه أمام الرائد، مساء يوم الخميس.

أثار البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، "الجدل" بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الرائد، مساء يوم الخميس.

فشل النصر في تحقيق الفوز على الرائد، في افتتاح دوري روشن السعودي 2024-2025، وتعادل مع ضيفه بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول بارك.

بـ"الدموع" أنهى نادي النصر السعودي وجماهيره، الموسم الماضي 2023-2024، وبـ"الدموع أيضًا" بدأ الفريق الأول لكرة القدم، العام الرياضي الحالي.

رغم أن تقنية الفيديو "الفار" أحبطت أداء بطوليًا قدمه كريستيانو رونالدو أمام الرائد في افتتاحية مباريات "العالمي" بمسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025، إلا أن ما قدمه "الدون" في المباراة لا يمكن تهميشه بأي حال من الأحوال.