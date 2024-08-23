أخبار النصر اليوم | اجتماع ثلاثي بعد تعادل الرائد .. ورسالة "المحبط" كريستيانو رونالدو!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024.
كوميديا سوداء .. " مسؤول في النصر لم يعرف العالمي من التعاون!"
فجر الإعلامي عبد العزيز السويد مفاجأة من العيار الثقيل، يخص أحد المسؤولين داخل نادي النصر، بواقعة حدثت في مواجهة التعاون بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.
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"يشعرون بالنقص بسببه" .. الكشف عن تأثير وجود كريستيانو رونالدو في النصر على زملائه!
يرى محمد الدعيع أسطورة نادي الهلال والكرة السعودية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو السبب في الأزمة الموجودة في فريق النصر حاليًا، مُشيرًا إلى أنه لا يوجد مدرب يستطيع السيطرة عليه.
بعد التعثر أمام الرائد .. تحرك إداري عاجل في النصر بقيادة جويدو فينجا
تحركت إدارة نادي النصر بشكل فعلي، بعد التعثر ضد الرائد في دوري روشن السعودي، وذلك في المواجهة التي أقيمت مساء أمس الخميس.
رغم الإحباط الواضح .. رسالة قوية من كريستيانو رونالدو بعد التعادل أمام الرائد!
سيطر الإحباط على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تعادل فريقه النصر ضد الرائد في دوري روشن السعودي، ليوجه بعدها رسالة إلى الجماهير.
مبلغ ضخم شهريًا .. الكشف عن عائدات كريستيانو رونالدو من قناته الجديدة على "يوتيوب"!
رغم تعثراته مع النصر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تجاوز أحزانه بقناته الجديدة التي أطلقها عبر منصة "يوتيوب"، والتي جلبت ملايين المشتركين خلال وقت قياسي، لتنتظره أرباح ضخمة شهريًا.
في ظل الصراع الكبير على ضمه .. عون السلولي يُحدد موقفه من الاستمرار مع التعاون
حسم عون السلولي مدافع نادي التعاون موقفه من الانتقال إلى فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل الصراع الكبير على ضمه من جانب عديد من الأندية.
"اذهب واسأل لويس كاسترو" .. لاعب النصر يثير الجدل بعد صدمة الرائد
أثار سامي النجعي، متوسط ميدان نادي النصر السعودي، "الجدل" عن مدربه البرتغالي لويس كاسترو؛ بعد مباراة فريقه أمام الرائد، مساء يوم الخميس.
"من يحب شخص يقف بجواره!" .. كاسترو يوجه رسالة لجماهير النصر ويفتح النار على خالد الطريس
أثار البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، "الجدل" بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الرائد، مساء يوم الخميس.
العالمي في ورطة .. لويس كاسترو يجر النصر لرقم سلبي جديد على تاريخه
فشل النصر في تحقيق الفوز على الرائد، في افتتاح دوري روشن السعودي 2024-2025، وتعادل مع ضيفه بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول بارك.
"احذروا من جريمة ماني وتقليد فاشل لثنائية ميسي وألفيش" .. الرائد يفضح أكاذيب لويس كاسترو التكتيكية مع النصر
بـ"الدموع" أنهى نادي النصر السعودي وجماهيره، الموسم الماضي 2023-2024، وبـ"الدموع أيضًا" بدأ الفريق الأول لكرة القدم، العام الرياضي الحالي.
كريستيانو رونالدو أمام الرائد.. مزيد من التقدير لـ"الحل الوحيد!"
رغم أن تقنية الفيديو "الفار" أحبطت أداء بطوليًا قدمه كريستيانو رونالدو أمام الرائد في افتتاحية مباريات "العالمي" بمسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025، إلا أن ما قدمه "الدون" في المباراة لا يمكن تهميشه بأي حال من الأحوال.