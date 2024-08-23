مبلغ ضخم شهريًا .. الكشف عن عائدات كريستيانو رونالدو من قناته الجديدة على "يوتيوب"!

تعرف على ما سيحصل عليه رونالدو من قناته الجديدة

رغم تعثراته مع النصر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تجاوز أحزانه بقناته الجديدة التي أطلقها عبر منصة "يوتيوب"، والتي جلبت ملايين المشتركين خلال وقت قياسي، لتنتظره أرباح ضخمة شهريًا.

ويحصل رونالدو على عقد الأكثر ربحية في عالم كرة القدم من نادي النصر، الأمر الذي وضعه في صدارة قائمة فوربس للرياضيين الأعلى دخلًا في العالم.

وحطمت قناة كريستيانو على يوتيوب الأرقام القياسية، بعدما وصلت إلى مليون مشترك في أقل من 90 دقيقة، حيث وصل عدد المشتركين لحظة كتابة هذه السطور أكثر من 30 مليون مشترك، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام أرباح ضخمة.

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وقام رونالدو بنشر 12 مقطع فيديو حتى الآن، ووصل عدد المشاهدات إلى ما يقرب 150 مليون مشاهدة، ووفقًا لموقع " Thinkific" فإن منشئو المحتوى يحصلون على ما بين 2 إلى 12 دولارًا لكل 1000 مشاهدة، حيث يدفع المعلنون سعرًا محددًا للمنصة لكل 1000 مشاهدة، مع الاحتفاظ بنسبة 45% من العائدات، بينما يحصل منشئو المحتوى على 55%.

وسيجني رونالدو أموالًا ضخمة وطائلة، حيث يتنافس مع نجوم يوتيوب مثل "مستر بيست" الذي يحصل على أكثر من 400 مليون مشاهدة على مقاطع الفيديو الخاصة به، حيث يحصل على 5 ملايين دولار شهريًا من عائدات الإعلانات فقط!