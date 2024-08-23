رغم الإحباط الواضح .. رسالة قوية من كريستيانو رونالدو بعد التعادل أمام الرائد!

رونالدو يخرج عن صمته

سيطر الإحباط على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تعادل فريقه النصر ضد الرائد في دوري روشن السعودي، ليوجه بعدها رسالة إلى الجماهير.

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وتعادل النصر مع الرائد بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري روشن مساء أمس الخميس.

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ونشر الإعلامي علي العنزي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه رونالدو عقب المباراة وتُسيطر عليه علامات الإحباط الواضحة.

Shahid

وقام رونالدو بنشر تغريدة على حسابه على "إكس" بها صورته رفقة زملائه في النصر اليوم الجمعة تغريدة جاء فيها: "لن نستسلم أبدًا، تصميمنا لا يعرف حدودًا!".

وجاء تعادل النصر، بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق على يد الهلال، في نهائي كأس السوبر السعودي.