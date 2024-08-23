"يشعرون بالنقص بسببه" .. الكشف عن تأثير وجود كريستيانو رونالدو في النصر على زملائه!

سيطرة رونالدو على كاسترو خلقت المشكلة

يرى محمد الدعيع أسطورة نادي الهلال والكرة السعودية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو السبب في الأزمة الموجودة في فريق النصر حاليًا، مُشيرًا إلى أنه لا يوجد مدرب يستطيع السيطرة عليه.

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وواصل النصر تعثراته بالتعادل ضد الرائد بهدف لمثله في افتتاح مبارياته ببطولة دوري روشن السعودي 2024-25، وذلك بعد خسارة نهائي كأس السوبر السعودي ضد الهلال.

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وقال الدعيع خلال تصريحات عبر برنامج "دورينا غير": "المدرب الذي يهتم بلاعب واحد (يقصد رونالدو)، ويترك جميع اللاعبين، يخسر جميع التحديات ويتراجع دائمًا، فهناك بالفريق ساديو ماني وأندرسون تاليسكا من أفضل اللاعبين، ولكن لا يهتم بهم لويس كاسترو".

Shahid

وأضاف: "لا يوجد أي مدرب يستطيع السيطرة على كريستيانو رونالدو، ورأينا ذلك في مباراة التعاون بنصف نهائي كأس السوبر، عندما قام بتغيير رونالدو بدلًا من ماني، لأنه يحترم وجهة نظره عكس اللاعبين الآخرين".

أسطورة الهلال تابع: "اللاعبون عندما يُشاهدون أن مدربهم شخصيته ضعيفة ويتحكم به لاعب واحد، فهذا الأمر يجعل مستوى المجموعة في تراجع، ويجعل اللاعبين يشعرون بالنقص".

واختتم الدعيع تصريحاته قائلًا: "الهلال مثال رائع في كل شيء، فهو يحقق البطولات والألقاب بشكل دائم، لأن هناك نظام واضح الجميع يسير عليه، عكس النصر الذي لديه مشاكل فنية وإدارية".