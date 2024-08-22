كريستيانو رونالدو أمام الرائد.. مزيد من التقدير لـ"الحل الوحيد!"

مباراة كبيرة قدمها "الدون" رغم التعادل..

رغم أن تقنية الفيديو "الفار" أحبطت أداء بطوليًا قدمه كريستيانو رونالدو أمام الرائد في افتتاحية مباريات "العالمي" بمسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025، إلا أن ما قدمه "الدون" في المباراة لا يمكن تهميشه بأي حال من الأحوال.

المستوى الذي ظهر به "الدون" في بداية المسابقة يوحي بأنه سيدخل الموسم بهدف قيادة النصر للألقاب، وحيازة كل الجوائز الفردية.

نحن نتحدث عن مستوى لا يمت لعمره البالغ 39 عامًا بأي حال من الأحوال، وليس الأمر متعلقًا بإحرازه هدفًا وإلغاء آخر رائع، ولكن بما قدمه طيلة المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حتى على مستوى الصناعات، قدم رونالدو أكثر من صناعة كانت إحداها كفيلة بتسجيل الهدف الثاني، والحديث عن كرة ساديو ماني الرائعة بالرأس مطلع الشوط الثاني.

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تحصل على أخطاء عديدة خارج منطقة الجزاء، لم يهدر كرات عديدة على زملائه، كانت تمريراته سريعة وأداؤه كان حيويًا، باختصار كان رونالدو قبل 4 أو 5 سنوات!.

Shahid

الحل الوحيد

رونالدو هو "الحل الوحيد للنصر" للموسم الثاني على التوالي فيما يتعلق بالإنهاء والحسم بالأمتار الأخيرة، كمية الكرات المهدرة من ماني وتاليسكا وأوتافيو تخبرك أن الموسم لن يكون مختلفًا كثيرًا في هذه الجزئية عن الموسم السابق.

وحين احتفل بهدفه الملغي قبل أن يتم إلغاؤه، ذهب للجماهير وقبل أن يقوم بحركته المعتادة، أشار إليهم بأنه "لا يسمع الهتاف باسمه".. يبدو أن رونالدو يسعى لمزيد من التقدير!.

أبرز أرقام كريستيانو رونالدو أمام الرائد