أخبار النصر اليوم | أزمة في انتقال تاليسكا لفنربخشة .. وتحذير المتحدث الرسمي من "مناصب الفقراء"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024.

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رغم استمرار المنافسات في الدوري الإنجليزي، إلا أن فترة أعياد الميلاد "الكريسماس" تأتي كفرصة لنجوم كرة القدم حول أنحاء العالم من أجل التقاط الأنفاس.

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انتقد الإعلامي ناصر الهويدي لاعبين في صفوف المنتخب السعودي، على الرغم من قلب الطاولة على اليمن، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين.

الشارع الرياضي السعودي يترقب إعلان نادي النصر، انتقال نجمه أندرسون تاليسكا، إلى فريق فنربخشه، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2025".

جلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، "السخرية" إلى متعب الحربي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والذي يُعتبر أغلى صفقة محلية في التاريخ.

شهدت الساعات القليلة الماضية، هجومًا عنيفًا على سعيد أبو داهش، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم نادي النصر؛ على هامش أخبار الميركاتو الشتوي "يناير 2025".

GOAL

يقدّم منتخب الكويت الأول لكرة القدم، مستويات جيدة للغاية في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، والتي يستضيفها على أرضه في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.