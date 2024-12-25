"لا تحرق نفسك في مناصب الفقراء" .. اتهام متحدث النصر بخداع الجماهير بأسلوب "ألف باء إعلام"

جميع مسؤولي النصر تقريبًا يتعرضون للانتقادات..

شهدت الساعات القليلة الماضية، هجومًا عنيفًا على سعيد أبو داهش، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم نادي النصر؛ على هامش أخبار الميركاتو الشتوي "يناير 2025".

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أبو داهش نفى أخبار رفض النجم المغربي يوسف النصيري، مهاجم نادي فنربخشه، الانضمام إلى النصر في الميركاتو الشتوي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، واشتراطه أن تكون الصفقة بشكل دائم.

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هذا النفي فتح أبوابًا من الهجوم على متحدث النصر؛ حيث وجّه الإعلامي صالح الطريقي رسالة إليه؛ قائلًا فيها: "كنت ولا زلت أراك ناقدًا تملك منطقًا ووعيًا وحججًا عقلانية، تفحم من يحاورك".

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وعلى الرغم من ذلك.. حذر الطريقي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، سعيد أبو داهش من الانجرار لأسلوب "النفي"؛ بعد توليه منصب المتحدث الرسمي باسم نادي النصر.

وأضاف الإعلامي الرياضي مخاطبًا أبو داهش؛ بالقول: "لا تحرق نفسك في مناصب تصلح للفقراء من المواهب.. محبتي".

ومن ناحيته.. اتهم القانوني والناقد الرياضي محمد الدويش عبر حسابه بمنصة "إكس"، أبو داهش بخداع الجماهير النصراوية بحكم منصبه؛ من خلال نفي الأخبار المنتشرة حاليًا عن ميركاتو الفريق الأول.

الدويش كتب: "من مسؤوليات المستشار سعيد أبو داهش، نفي ما لم يحدث - حتى الآن - بحكم منصبه؛ فإن حدث بعد ذلك فلا لوم عليه، لأن نفيه لليوم وليس للغد.. هذا (ألف باء إعلام)".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير السعودية والعالمية أكدت أن النصيري؛ يأتي على رأس الأسماء المرشحة للانضمام إلى النصر في "الشتوية"؛ لتعويض الانتقال المرتقب للبرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى فنربخشه، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.