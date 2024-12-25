"أزمة مفاجئة تهدد انتقاله إلى فنربخشه" .. حلقة جديدة من مسلسل أندرسون تاليسكا مع النصر

النصر يريد التخلص من اللاعب لضم قلب هجوم أجنبي جديد..

الشارع الرياضي السعودي يترقب إعلان نادي النصر، انتقال نجمه أندرسون تاليسكا، إلى فريق فنربخشه، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2025".

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وحسب العديد من التقارير السعودية والعالمية، باتت الصفقة شبه محسومة؛ حيث من المقرر أن ينتقل تاليسكا إلى فنربخشه، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع تحمل النصر جزءًا كبيرًا من رواتب اللاعب.

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وعلى عكس كل هذه التقارير.. فجّر الإعلامي الرياضي التركي أحمد إركانلار، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن إمكانية فشل صفقة النجم البرازيلي بشكل نهائي.

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إركانلار كشف في تصريحات مع "Hodri Meydan"، عن وجود صراع بين وكيل أعمال تاليسكا وإدارة نادي النصر حاليًا؛ قائلًا: "رغم اتفاق اللاعب مع فنربخشه؛ إلا أن الصفقة لن تتم إذا لم تنتهِ هذه المعركة".



وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن مسؤولي نادي فنربخشه، يتابعون عن قرب ما ستسفر عنه نتائج هذه المعركة بين وكيل أعمال تاليسكا وإدارة العملاق السعودي.



وأكد أحمد إركانلار أن "كل شيء أصبح ممكنًا" في هذه الصفقة؛ فعلى الرغم من أن فرص انتقال النجم البرازيلي إلى فنربخشه هي 99.9%؛ إلا أنه لا يجب تجاهل احتمالية 0.01% لفشلها؛ على حد قوله.



جدير بالذكر أن أندرسون تاليسكا انضم إلى النصر في صيف عام 2021، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ حيث سجل 76 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 104 مباريات رسمية في مختلف المسابقات.

