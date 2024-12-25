"أحدهم يتحرك كالشاحنة والآخر جدتي تجيد ما يفعله" .. الهويدي يفتح النار على ثنائي المنتخب السعودي بعد ريمونتادا اليمن

انتقاد لثنائي الأخضر بعد الانتصار الصعب على اليمن

انتقد الإعلامي ناصر الهويدي لاعبين في صفوف المنتخب السعودي، على الرغم من قلب الطاولة على اليمن، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين.

ونجح الأخضر في تحقيق "الريمونتادا" على اليمن، بعد تأخره بهدفين دون رد، ليفوز بالمباراة بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة خليجي 26.

وقال الهويدي خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد": "في المنتخب يكون غير النادي، مع المنتخب تجد اللاعبين دون روح، ويقعون في أخطاء خيالية، ولا يوجد حماس وهناك أمور غريبة تحدث".

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وأضاف: "نريد لاعبين جاهزين للعب، قام رينارد بضم 4 لاعبين يلعبون في مركز الظهير الأيمن، ولا يمتلك لاعب في مركز الظهير الأيسر".

وواصل: "اليوم اعتمدت على نواف بوشل يتحرك بثقل مثل الشاحنة، وهناك ضغط داخل المنتخب وعبء كبير ولا أعرف ما هو السبب".

واختتم الهويدي تصريحاته قائلًا: "الهدف الذي سجله عبد الله الحمدان من الممكن أن تسجله جدتي، الكرة جاءت له أمام المرمى".