رغم حبه لليونيل ميسي .. نجم الكويت يكشف سبب تقليده كريستيانو رونالدو "ثاني أفضل لاعب في العالم"

المنافسة بين رونالدو وميسي تمتد منذ أكثر من 15 سنة..

يقدّم منتخب الكويت الأول لكرة القدم، مستويات جيدة للغاية في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، والتي يستضيفها على أرضه في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.

وعلى رأس الأسماء الكويتية التي لفتت الأنظار إليها بقوة في "خليجي 26"؛ الجناح الهججومي محمد دحام، الذي سجل هدف التعادل أمام قطر (1-1)، في الجولة الثانية من دور المجموعات، قبل أن يحرز زميله معاذ العنزي الثاني القاتل.

دحام لفت الأنظار إليه، ليس بسبب مستواه الرائع في البطولة الخليجية فقط؛ بل بتقليده احتفالية "Siii" الشهيرة للأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم منتخب البرتغال ونادي النصر؛ بعد تسجيله هدفه في الشباك القطرية.

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وعن ذلك يقول جناح منتخب الكويت في تصريحات مع شبكة قنوات "الكأس" القطرية: "لا شك أن كريستيانو لاعب رائع للغاية؛ لكنني أحب الأسطورة ليونيل ميسي أكثر".

واعتبر محمد دحام أن رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، ثاني أفضل لاعب في العالم؛ بعد ميسي الذي يلعب حاليًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي.

وأضاف دحام: "رغم حبي لميسي إلا أنني احتفلت على طريقة رونالدو.. أنتم تعلمون أثناء الفرحة، الشخص لا يعرف ماذا يفعل؛ وهذا ما حدث معي عندما قلدت كريستيانو".

جدير بالذكر أن الكويت تتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة "خليجي 26"، برصيد 4 نقاط بالتساوي مع عمان؛ وبفارق 3 نقاط عن قطر والإمارات، صاحبي المركزين الثالث والرابع بالتساوي أيضًا.