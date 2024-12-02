أخبار الاتحاد اليوم | موقف طلال حاجي من عرض أياكس .. ورسالة دفاعية "تُنصف" لوران بلان بعد صدارة الدوري

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الثاني من ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الإثنين الموافق الثاني من ديسمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

"مفاجأة قانونية" تمنع طلال حاجي من الانتقال إلى أياكس

وجه مشعل السفاعي، وكيل اللاعبين، ردًا على أنباء تواصل إدارة نادي أياكس الهولندي، مع نظيرتها في الاتحاد، من أجل التعاقد مع طلال حاجي، مهاجم فريق الكرة، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بناءً على توصية من لاعب الفريق السابق، ستيفن بيرجفاين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر السفاعي رسالة، عبر منصة (إكس)، قائلًا "تحية طيبة لجماهير الاتحاد، الكابتن طلال حاجي مرتبط بعقد رسمي مع نادي الاتحاد، لمدة ثلاثة مواسم مُقبلة، صحيح الكابتن تلقى عدة عروض أوروبية، وليس عرضًا فقط، وتم إيصالها لنادٍ، لكان حاليًا الكابتن طلال لم يكمل السن القانوني للاحتراف الخارجي، ونسأل الله التوفيق للكابتن ولنادي الاتحاد".

وتدرج طلال حاجي في فئات الاتحاد السنية، حتى وصوله إلى الفريق الأول، خلال الموسم الماضي، حيث خاض 11 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين، فيما لم يشارك حاجي في أي مباراة خلال الموسم الجاري، بعد مرور اثنتي عشرة جولة في دوري روشن السعودي.

وجه الإعلامي الرياضي تركي العجمة، رسالة دفاعية عن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، إزاء الانتقادات الموجّهة إليه رغم انتصارات العميد في الفترة الأخيرة.

أكد عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي، أن الرابطة تطمح لامتلاك دوري يتمتع بالتنافسية العالية، وأن الهدف لا يقتصر على المنافسة فقط، بل بناء حب النادي وتصدير هذا الدوري إلى العالم.

من الملعب إلى الدانسفلور! نشوفكم في ساوندستورم 24!

اشتر تذكرتك الآن، واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود الخصم GOALSS24

وجه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، اتهامًا إلى لاعبي دوري روشن السعودي، بغياب الإثارة على المستوى الفنية، مضيفًا أن الإثارة دائمًا ما تكون في وسائل الإعلام، وليست في الملعب، بعد مرور 117 مباراة على انطلاق الموسم الجاري.

بات الاتحاد مهددًا بجدية من فقدان مهاجم المستقبل في الفريق، حيث أوصى جناحه الهولندي، ستيفن بيرجفاين، نادي أياكس أمستردام بالتعاقد معه.

GOAL

لم يكن النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي برابطة دوري المحترفين السعودي، يدرك أن تصريحه الذي أدلى به قبل حوالي شهر ونصف، بشأن التنافسية مع الهلال، سيتسبب في غضب عارم تجاهه من قِبل الجماهير.