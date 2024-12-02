"هناك من يصرّ على وصفه بالسباك" .. تركي العجمة يدافع عن مدرب الاتحاد برسالة ساخرة لمنتقديه!

الاتحاد يحقق أفضل انطلاقة في تاريخه بدوري روشن..

وجه الإعلامي الرياضي تركي العجمة، رسالة دفاعية عن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، إزاء الانتقادات الموجّهة إليه رغم انتصارات العميد في الفترة الأخيرة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وحقق الاتحاد، تحت قيادة لوران بلان، أفضل انطلاقة في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين، بعدما حصد 33 نقطة في أولى 12 مباراة، بواقع 11 فوزًا وخسارة وحيدة، ليحتل صدارة روشن، مبتعدًا بفارق نقطتين عن الهلال، حامل اللقب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال العجمة، عبر برنامج "كورة"، إن هناك من يصرّ على تفسير انتصارات الاتحاد، بأنها تعود إلى قوة لاعبي الفريق، مع تجاهل دور لوران بلان، وبعض الأشخاص المؤثرين يصرّون على وصفه بـ(السبّاك)، من أجل إنقاذ ماء وجههم، بعد نتائج العميد.

وأضاف "هناك بعض المشجعين الذين ينظمون حملة على النادي والمدرب، والمشجع الحقيقي المسكين لا يدري، ويشارك في تلك الحملات. المدرب فاز في 11 مباراة، وانتصر في ديربي، ورغم خسارة الكلاسيكو، إلا أنه قام وعاد لانتصاراته، ورغم ذلك هناك من يجلس (معبرًا بوجه من لا حيلة له)، ماذا يفعل، يقوم بإعادة تغريدة ويقول عليه (سبّاك)".

من الملعب إلى الدانسفلور! نشوفكم في ساوندستورم 24!

اشتر تذكرتك الآن، واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود الخصم GOALSS24

وتحدث العجمة بدوره عن الأنباء المتداولة بشأن قدوم حسام عوار إلى الاتحاد، كونه صديقًا قديمًا لكريم بنزيما، وكذلك موسى ديابي، قائلًا "إن بنزيما فعل ذلك، فوالله ما غش الاتحاديين، ويكفي ديابي الذي جلست أتغنى به وأتمنى قدومه للدوري السعودي منذ سنتين".

GOAL

وسجل كريم بنزيما مع الاتحاد، 9 أهداف هذا الموسم، ليأتي في وصافة هدافي دوري روشن، خلف الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، فيما أحرز حسام عوار 7 أهداف مع الاتحاد، أما عن موسى ديابي، فقد امتاز بكونه الأكثر صناعة للتمريرات الحاسمة بين لاعبي الدوري، بعد صنع 10 أهدف لزملائه.