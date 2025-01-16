أخبار الاتحاد اليوم | سؤال مفاجئ بعد تحويل مسار موليرو للهلال .. وترشيح كريم بنزيما لعملاق الدوري الإنجليزي!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس الموافق الـ16 من يناير 2025 وكل ما يدور حول الفريق.
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لإنهاء أزمة الفرص الضائعة .. ريو فيرديناند يطلب من آرسنال ضم كريم بنزيما من الاتحاد!
دعا أسطورة مانشستر يونايتد، ريو فيرديناند، إدارة آرسنال إلى التعاقد مع المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية، في محاولة لإنهاء معاناة الفريق الهجومية تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا.
بعد تحويل صفقة موليرو من الاتحاد إلى الهلال .. سؤال مثير للجدل لصندوق الاستثمارات العامة!
أثارت التقارير التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بتحويل مسار صفقة النجم الشاب ألبرتو موليرو؛ لاعب وسط لاس بالماس، من الاتحاد إلى الهلال، الجدل في الأوساط الرياضية السعودية.
بعد تلميح آل الشيخ باقترابه من السعودية .. ضحية محمد صلاح في الهلال ورسالة للجماهير المصرية!
أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، حالة من الجدل، بعد نشر صورة للنجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، مرتديًا قميص الهلال، في إشارة إلى "احتمالية" انتقاله إلى دوري روشن السعودي، بعد مسيرة تاريخية في قلعة الآنفيلد.
"رياض محرز يضيع في غياب نصفه الثاني وأهلًا بالجوهرة الاتحادية الجديدة" .. سقوط تاريخي للأهلي أمام الخلود بليلة كيسييه الغريبة
الوضع لا يحتمل المزيد؛ ففي الوقت الذي يتعرض فيه مسؤولو النادي الأهلي والمدير الفني ماتياس يايسله لـ"الهجوم الجماهيري"، بسبب الفشل في ملف الصفقات وتذبذب النتائج؛ بات واجبًا على الفريق الأول لكرة القدم، أن يحقق الانتصار تلو الآخر.
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
بدأ الموسم الجديد من دوري روشن السعودي يوم الخميس 22 أغسطس 2024، وهو موسم يتوقع متابعو دوري روشن السعودي أن يكون قويًا ومثيرًا يستحق المتابعة في ظل رغبة العديد من الفرق في تحقيق اللقب الغالي وفي ظل الصفقات القوية للغاية التي أبرمتها الفرق السعودية.