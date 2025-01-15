"رياض محرز يضيّع في غياب نصفه الثاني وأهلًا بالجوهرة الاتحادية الجديدة" .. سقوط تاريخي للأهلي أمام الخلود بليلة كيسييه الغريبة

الأهلي يعود إلى دوامة النتائج السلبية مجددًا..

الوضع لا يحتمل المزيد؛ ففي الوقت الذي يتعرض فيه مسؤولي النادي الأهلي والمدير الفني ماتياس يايسله لـ"الهجوم الجماهيري"، بسبب الفشل في ملف الصفقات وتذبذب النتائج؛ بات واجبًا على الفريق الأول لكرة القدم، أن يحقق الانتصار تلو الآخر.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

هذا الأمر لم يحدث؛ حيث تعرض الأهلي للخسارة (0-1) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الخلود كان الطرف الأفضل في معظم دقائق المباراة؛ حيث سيطر على مجريات اللعب وأهدر الكثير من الفرص، حتى سجل هدفه الوحيد في الدقيقة 90+2، بواسطة نجمه أليكس كويادو.

وهذا هو الفوز التاريخي الأول للخلود على النادي الأهلي؛ حيث كانا قد تقابلا مرتين في مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى، خلال الموسم الرياضي 2022-2023؛ وانتصر الراقي وقتها (1-0) ذهابًا و(2-1) إيابًا.

ويُريد الجمهور الأهلاوي مسح موسم 2022-2023 من ذاكرته تمامًا؛ حيث لعب فيه الفريق - لأول مرة - في مسابقة دوري يلو، وذلك بعد هبوطه التاريخي.

GOAL

وبنتيجة مباراة الليلة.. تجمد الأهلي عند النقطة 26 في "المركز الخامس" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما ارتقى الخلود إلى "المركز الثاني عشر" مؤقتًا، بـ16 نقطة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط الي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد سقوط الأهلي التاريخي أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، مساء اليوم الأربعاء..