أخبار الاتحاد اليوم | رد حاسم على تهديدات بورتو بشأن جالينو، ولوران بلان يُغضب الجمهور مجددًا

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 25 سبتمبر 2024.
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نقل نجم الاتحاد إلى المستشفى بعد مباراة العين .. والأطباء يتخذوا هذا القرار!
ضربة جديدة لنادي الاتحاد..
موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الخليج في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
"لن أغير حديثي عن الهلال وهذه أزمة الاتحاد الكبيرة!" .. بلان يرد على إمكانية إقالته مبكرًا
ماذا قال لوران بلان؟
الأهلي ساعد الاتحاد بشكل غير مباشر! .. "اعتراف مثير" من صالح الشهري بعد مواجهة العين
اللاعب توهج في انتصار الاتحاد على العين..
الاتحاد ضد العين | تعلم يا النصر فقد صدق محمد نور .. و"طقطقة" الأهلي لم تذهب هباءً!
ملامح من عبور الاتحاد لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب العين..
"هداف وصانع ألعاب ذكي" .. إعصار عبدالرزاق حمدالله يدمر جدار جروهي المنيع
حمدالله يتوهج ويقود الشباب إلى ثمن نهائي أغلى البطولات..
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..
جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.
وفاة تفجع الاتحاد قبل مواجهة العين في كأس الملك!
الاتحاد يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات مجددًا..
"لا يعرف لعب كرة القدم وبنزيما أفضل!" .. نجم ريال مدريد الأسبق يسخر من رونالدو ويطالبه بالاعتزال فورًا
قالها رونالدو سابقًا.. "إما أن تحبني جدًا أو تكرهني"
"الاتحاد لا يشعر بالندم وهذا ما حدث!".. دومينجوس يرد على تهديدات بورتو في أزمة جالينو وبيرجفاين
صفقة أشعلت أزمة خطيرة بين الاتحاد وبورتو..