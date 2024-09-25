أخبار الاتحاد اليوم | رد حاسم على تهديدات بورتو بشأن جالينو، ولوران بلان يُغضب الجمهور مجددًا

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 25 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 25 سبتمبر 2024.

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ضربة جديدة لنادي الاتحاد..

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تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الخليج في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

ماذا قال لوران بلان؟

اللاعب توهج في انتصار الاتحاد على العين..

ملامح من عبور الاتحاد لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب العين..

حمدالله يتوهج ويقود الشباب إلى ثمن نهائي أغلى البطولات..

كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

GOAL

تعرف على جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

الاتحاد يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات مجددًا..

قالها رونالدو سابقًا.. "إما أن تحبني جدًا أو تكرهني"

صفقة أشعلت أزمة خطيرة بين الاتحاد وبورتو..