"لن أغير حديثي عن الهلال وهذه أزمة الاتحاد الكبيرة!" .. لوران بلان يرد على إمكانية إقالته مبكرًا

ماذا قال لوران بلان؟

رد الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، على "غضب" الجماهير ضده؛ بعد تصريحاته التي أعقبت كلاسيكو المملكة الكبير ضد الهلال.

بلان أكد بعد خسارة الاتحاد أمام الهلال (1-3)، مساء السبت الماضي، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، أن الزعيم هو الفريق الأقوى في السعودية، وبفارق عن جميع المنافسين.

هذه التصريحات أغضبت عشاق العميد؛ ليقول بلان في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة العين، مساء أمس الثلاثاء، عن ذلك: "سأذكر الحقيقة دائمًا.. لن أغيّر رأيي بسبب الجماهير"، مشيرًا إلى أنه يخبر لاعبي فريقه، نفس الأمر.

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وعلى جانب آخر.. اعترف المدير الفني الفرنسي بمشكلة عدم التجانس في صفوف الاتحاد؛ لافتًا إلى أن 4 نجوم وصلوا للفريق يوم 2 سبتمبر، بالإضافة إلى لاعبين في 8 من نفس الشهر؛ لذلك.. فهو يحتاج لبعض الوقت، ليصل بالعميد إلى أفضل مستوى.

وبخصوص أنباء إقالته.. كشف لوران بلان عن أنه لم يسمع هذا الأمر أبدًا، مؤكدًا على أنه ليس لديه أي حسابات على مواقع التوصل الاجتماعي، ولا يركز مع الشائعات.

وشدد بلان على أنه سيواصل عمله بشكل طبيعي؛ من أجل تطوير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وتحقيق تطلعات الجماهير.

جدير بالذكر أن بلان قاد الاتحاد، لتحقيق 3 انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي، قبل الهزيمة أمام الهلال؛ إلى جانب الفوز على العين (3-0)، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.