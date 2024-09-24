"الاتحاد لا يشعر بالندم وهذا ما حدث!".. دومينجوس سواريز يرد على تهديدات بورتو في أزمة جالينو وبيرجفاين

صفقة أشعلت أزمة خطيرة بين الاتحاد وبورتو..

كشف البرتغالي دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد السعودي، عن كواليس "فشل" صفقة التعاقد مع الجناح الأيسر البرازيلي جالينو، في الميركاتو الصيفي "2024".

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الاتحاد توصل إلى اتفاق مع العملاق البرتغالي بورتو، للتعاقد مع نجمه جالينو، في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، قبل أن يتراجع ويوقع مع الجناح الهولندي ستيفن بيرجفاين.

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من ناحيته.. أصدر بورتو بيانًا رسميًا، أعرب فيه عن غضبه من تصرف العميد، وسط تقارير إعلامية تؤكد على تقديم العملاق البرتغالي شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ بسبب إخلال النادي السعودي بالاتفاق، مع اتهامات بوقوف دومينجوس وراء الأزمة، لعشقه للغريم الأزلي بنفيكا البرتغالي، الذي عمل فيه سابقًا.

وفي هذا السياق.. قال دومينجوس سواريز في تصريحات مع صحيفة "أبولا"، مساء اليوم الثلاثاء، تعليقًا على أزمة صفقة جالينو: "ليس لدينا أي ندم".

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الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد أوضح أن العملاق السعودي، حدد أسماء مجموعة من اللاعبين، لتعزيز مركز الجناح؛ كان من بينهم الثنائي جالينو وبيرجفاين.

وأشار إلى أن الأيام الأخيرة من الميركاتو، دائمًا ما تكون مكثفة للغاية؛ حيث تم فتح خط مفاوضات مع جميع الأندية التي يلعب فيها النجوم الذين تم تحديدهم، لتدعيم مركز الجناح.

ولفت دومينجوس سواريز إلى أن نادي بورتو أعطى موافقته للعميد، من أجل التخلي عن جالينو؛ إلا أنهم في الاتحاد قرروا أن بيرجفاين يملك خصائص أفضل، تتناسب مع إمكانات الفريق الأول لكرة القدم ودوري روشن السعودي للمحترفين.

واختتم دومينجوس تصريحاته، بتوجيه رسالة إلى مسؤولي نادي بورتو؛ قائلًا فيها: "لقد اتخذنا القرار الأنسب لمصلحة الاتحاد.. هذا ما فعلته أنا!".