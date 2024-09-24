الاتحاد ضد العين | تعلم يا النصر فقد صدق محمد نور .. و"طقطقة" الأهلي لم تذهب هباءً!

إن أقيمت تلك المباراة قبل مواجهتي النصر والحزم، الأهلي والجندل، كان حديثنا عن لقاء الاتحاد الليلة سيختلف، لكن العالمي والراقي هم من جلب الثناء لكتيبة العميد الليلة أكثر من أي شيء آخر..

النمور خطفوا بطاقة التأهل لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز أمام العين؛ الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى، بثلاثية نظيفة.

الثلاثية سجلها صالح الشهري (في الدقيقتين 25 و65 "ضربة جزاء")، ورفاعي زياد "نيران صديقة" في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.

الفرنسي لوران بلان؛ المدير الفني للاتحاد، دخل اللقاء بالفريق الثاني باستثناء الحارس برايدراج رايكوفيتش ولاعب الوسط فابينيو، ورغم اعتبار البعض هذه مغامرة غير محسوبة إلا أن تلك الكتيبة لم تخذل مدربها أبدًا..