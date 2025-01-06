أخبار الاتحاد اليوم | موقف كريم بنزيما وموسى ديابي من كلاسيكو الهلال، ووفاة والدة لوران بلان

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 6 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم5 يناير 2025.

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احتدم النقاش حول مئوية نادي الاتحاد..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت...

العالمي اتخذ خطوة إدارية نالت الإعجاب

ماذا سيفعل مدرب الاتحاد؟

GOAL

الصدمات تتوالى على الاتحاد قبل كلاسيكو الهلال..

"كلنا نعرف من هو النادي المفضل للحكام"

كلاسيكو منتظر مساء غدٍ في الرياض

كاراسكو من ارتباطه بالاتحاد في الصيف، إلى الأهلي في الشتاء..