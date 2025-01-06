أنهوا الحلقة وسط الحديث .. عبد الله فلاته يرد على تشكيك تونسي في مئوية الاتحاد: معلومتك مغلوطة وهذا الدليل!

احتدم النقاش حول مئوية نادي الاتحاد..

قرر الناقد الرياضي عبد الله فلاته، الردّ على تشكيك الإعلامي رامي تونسي، حول تاريخ نادي الاتحاد، في إطار احتفالات العميد بمرور 100 عام هجري على تأسيسه، و97 عامًا ميلاديًا، فضلًا عن تسلم شهادة نادي الرواد، كأحد أقدم الأندية الرياضية في العالم.

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وقال تونسي، إن هناك تناقضات كثيرة في تاريخ نادي الاتحاد، ومغالطات تتعلق بأسبقيته عن الوحدة، كما تساءل "ابن مؤسس الاتحاد يقول إن اجتماع تأسيس الفريق كان في لاسلكي، ولاسلكي تأسس عام 1952 ميلاديًا، فكيف تأسس الاتحاد عام 1927؟".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وردّ فلاته، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، عليه قائلًا "لاسلكي تأسس عام 1918 ميلاديًا، وتم افتتاحه في العام التالي، والأمير سلطان بن عبد العزيز قال إن الاتحاد هو أقدم نادٍ في المملكة، ومعلومات وزارة الرياضة لا يمكن أن تكون مغلوطة، ونادي الوحدة احتفل عام 1416 هجريًا بمرور 50 عامًا على تأسيسه بوجود الشخصيات القدامى، ما يعني أن الوحدة تأسس عام 1366ه (أي 1946-47 ميلاديًا)".

وأضاف "الاتحاد الوطني انشقّ من نادي الاتحاد، وبقي سنة ونصف، وكان فريقًا ضعيفًا وخسر بالثمانية أمام أهلي مكة، وعن نادي الحجاز المنشق منه، فإن الاتحاد أسس ناديًا جديدًا، والحجاز استمر 3 أو 4 سنوات ثم اندثر تمامًا، الاتحاد تأسس بشكل واضح وسليم".

وقال تونسي إن مديرية البرق والبريد والهاتف تختلف عن اللاسلكي، فيما رد عليه فلاته، بأن لاسلكي تأسس عام 1918، واستمرت حدة النقاش للدرجة التي دفعت الإعلامي علي الصوابي لإنهاء الحلقة وسط الحديث.

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ولم يكن تونسي هو الصوت الوحيد المشكك في مئوية نادي الاتحاد "الهجرية"، بل أعلن أيضًا، الإعلامي الرياضي ماجد التويجري، عن تحديه بأن يكون الاتحاد قد أكمل 100 عام، مستشهدًا بمعلومة الاتحاد الوطني.