"ورقة التوت للشباب وأخشى سيناريو لاعب الهلال" .. طارق النوفل يكشف موقف كاراسكو بعد ارتباطه بالأهلي

كاراسكو من ارتباطه بالاتحاد في الصيف، إلى الأهلي في الشتاء..

لا يزال موقف الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح فريق الكرة بنادي الشباب، مثار جدل واسع، طوال الساعات الماضية، بعد تردد أنباء حول ارتباطه بالنادي الأهلي، وعرضه على المدير الفني الألماني ماتياس يايسله.

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وانتقل كاراسكو إلى صفوف الشباب، في سبتمبر 2023، قادمًا من أتلتيكو مدريد، بعقد لمدة 4 مواسم، فيما كان قريبًا على أعتاب الرحيل إلى الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الماضي، وفق ما ذكر الرئيس لؤي مشعبي، بأن العميد أنهى صفقة الجناح البلجيكي، قبل أن تبوء الصفقة بالفشل.

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وقال الإعلامي طارق النوفل، عبر برنامج "ملاعب"، "هناك تقارير تقول إنه سيتم الموافقة على حارس مرمى ولاعب آخر، مقابل رحيل كاراسكو إلى الأهلي، وأتوقع خروج مصادر مقربة من النادي، بأن هذا الأمر غير صحيح، ولكن أيضًا أخشى تكرار سيناريو متعب الحربي، بنفي الإدارة في البداية، ظهور خروج تسريبات، ونفاجأ في النهاية بإتمام الصفقة، وتصريح الرئيس بأن مصلحة النادي فوق كل شيء، أتوقع بأن كاراسكو لن يغادر في الشتوية، لأنه ورقة التوت، ولو سقطت لانهارت كل الحواجز".

وأضاف النوفل أن وجود كاراسكو بجانب عبد الرزاق حمد الله، لن يمثل أزمة للمغربي على غرار تواجده في الاتحاد بعد قدوم كريم بنزيما، مؤكدًا أن البلجيكي يلعب كجناح أيسر، وليس في مركز 9 أبدًا، ولا دخل له في مركز حمد الله".

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وعانى كاراسكو من غيابه طويلًا عن الملاعب بسبب الإصابة، حيث اكتفى بالمشاركة في 8 مباريات فقط هذا الموسم، وسجل هدفًا واحدًا في مسابقة دوري روشن السعودي.