صُدم بوفاة والدته .. لوران بلان يحسم موقفه من كلاسيكو الهلال والاتحاد ويحدد موعد السفر إلى فرنسا

ماذا سيفعل مدرب الاتحاد؟

تلقى الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، نبأ صادمًا بوفاة والدته، قبيل مباراته أمام الهلال، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحل الاتحاد ضيفًا على الهلال، الثلاثاء المُقبل، على ملعب المملكة أرينا، في دور الثمانية من كأس الملك، حيث سيشهد الدور أيضًا، مواجهات بين الرائد والجبلين، والشباب أمام الفيحاء، والتعاون ضد القادسية.

وذكر الإعلامي ماجد هود، عبر برنامج "دورينا غير"، بأنه رغم وفاة والدة لوران بلان، إلا أنه قاد تدريبات العميد، الأحد، وسيكون متواجدًا في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، قبل أن يسافر إلى فرنسا، الخميس، لحضور مراسم العزاء.

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وتأكد غياب ثنائي الاتحاد، صالح الشهري وعبد الإله العمري، عن كلاسيكو الهلال والاتحاد، لعدم جاهزيتهما الصحية والبدنية، بعد معاناتهما من الإصابة مع المنتخب السعودي، فيما تغيب الثنائي كريم بنزيما وموسى ديابي بشكل مفاجئ عن المران بسبب شد عضلي، حيث سيخضعان لفحوصات طبية، للكشف عن مدى جاهزيتهما للمواجهة.

يذكر أن الاتحاد تأهل إلى ربع النهائي، عقب الفوز على الجندل بنتيجة (2-0)، بينما صعد الهلال، حامل اللقب، على حساب الطائي بنتيجة (4-1)، في دور الـ16 من البطولة.