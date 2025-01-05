حسم موقف صالح الشهري وعبد الإله العمري من كلاسيكو الاتحاد والهلال في كأس الملك

كلاسيكو منتظر مساء غدٍ في الرياض

حسم اختبار طبي خضع له ثنائي الاتحاد، عبد الإله العمري وصالح الشهري، موقفه من مواجهة الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء بعد غدٍ الثلاثاء في الرياض.

الشهري تعرض لإصابة خلال تواجده مع المنتخب السعودي في الكويت لغمار بطولة كأس الخليج 26 فيما استبعد عبد الإله العمري من القائمة لمعاناته من الإصابة، وقد زادت أسهم اللاعبين في اللحاق بالكلاسيكو، الذي سيُقام في ملعب المملكة أرينا، خلال الأيام القليلة الماضية.

صحيفة اليوم السعودية أكدت أن الشهري والعمري لن يستطيعا اللحاق بالمباراة لعدم جازيتهما الصحية والبدنية والفنية التامة، حيث سيُواصلا العمل وفق برنامجهما التأهيلي في جدة.

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الاتحاد كان قد استعاد مؤخرًا الثلاثي الأجنبي المصاب، حسام عوار وموسى ديابي وستيفن بيرجفاين، وقد رجحت المصادر المتابعة دخول الفريق لموقعة الهلال بأجانبه الـ9 جميعًا.

يُشار إلى أن مواجهة الهلال والاتحاد ستكون الثانية بينهما هذا الموسم، حيث سبق أن تفوق الزعيم في مباراة دوري روشن السعودي 3-1.