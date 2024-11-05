أخبار الاتحاد اليوم | خبراء برشلونة "مفاجأة" الرئيس للجمهور، ونقل مواجهة الفتح من الجوهرة المشعة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 5 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 5 نوفمبر 2024.

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نقل مباراة الاتحاد والفتح من ملعب الجوهرة المشعة

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي تغيير ملعب مباراة الاتحاد والفتح المقررة مساء الـ24 من نوفمبر الجاري ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

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المباراة كان من المقرر أن تُقام على ملعب الجوهرة المشعة لكن تم نقلها إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، وقد أبدى جمهور العميد استياءه من القرار لأنه سيُقلل من الحضور الجماهيري للمباراة.

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