"صفقة ستحدث ضجة كبيرة في الشتوية" .. النصر والاتحاد يفتحان خط مفاوضات مع أحد نجوم الكرة السعودية

شهران تقريبًا يفصلانا عن بدء الميركاتو الشتوي 2025، لكن الحديث عن الصفقات القوية بدأ، ويبدو أننا قد نكون على موعد مع إحدى الصفقات الكبرى، إما لصالح النصر أو الاتحاد.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

بحسب الإعلامي عبدالرحمن الحميدي؛ مقدم برنامج "برا 18"، فإن العالمي والعميد فتحا خط مفاوضات مع لاعب سعودي، سعيًا لضمه خلال الشتاء المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

GOAL

الحميدي لم يكشف عن اسم اللاعب، لكنه اكتفى بالتشديد على أنه أحد النجوم الكبار على مستوى الكرة السعودية، مضيفًا: "ليس لدي علم إن كانت ستتم أم لا، لكن إن حدث ونجح أحدهما فإن تلك الصفقة ستحدث ضجة كبيرة".

وأكد مقدم "برا" أنه ستابع خط سير تلك الصفقة، على أن يكشف عن اسم اللاعب، إن تطورت المفاوضات لمرحلة الحسم.