"الاستعانة بخبراء برشلونة ومشروع رياضي جديد!" .. لؤي مشعبي يفاجئ جماهير الاتحاد

الاتحاد يعيش أوقاتًا سعيدة حاليًا..

كشف لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، عن مفاجأة سارة؛ ستنعكس بشكل إيجابي للغاية على مستقبل الفريق الأول لكرة القدم ومنتخب السعودية.

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الاتحاد انتفض في الموسم الرياضي الحالي، بعد معاناة كبيرة في 2023-2024؛ حيث تأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 24 نقطة من 9 مباريات، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن نادي الهلال "المتصدر".

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مشعبي أعلن في خطاب نقله الإعلامي الرياضي منار شاهين، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، الاستعانة بـ"خبراء" من العملاق الإسباني برشلونة وعدد من أبرز الأكاديميات في أمريكا والعالم.

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وأشار مشعبي إلى أن ناديه استعان بهؤلاء "الخبراء العالميين" من نادي برشلونة وأبرز الأكاديميات؛ من أجل تطوير اللاعبين السعوديين الشباب في العميد الاتحادي، فنيًا وبدنيًا وحتى في التغذية.

وشدد رئيس شركة الاتحاد "غير الربحية"، على أن ناديه أخرج العديد من المواهب الكروية الجيدة، خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تنتشر في مختلف أندية المملكة العربية السعودية أو في الخارج؛ في تلميح ربما إلى مروان الصحفي، الذي يلعب مع بيرشكوت البلجيكي حاليًا، على سبيل الإعارة.

وأكد لؤي مشعبي أن الاتحاد سيفتتح منشأة رياضية جديدة، ستكون الأفضل في المملكة العربية السعودية؛ لتكون بمثابة "المشروع الجديد" الذي ينضم إلى عددٍ من المنشآت التدريبية والأكاديميات التابعة للنادي، والتي تم افتتاحها خلال الفترة القليلة الماضية.