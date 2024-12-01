أخبار الاتحاد اليوم | فحص الثنائي المصاب قبل مواجهة النصر، ورسالة "اتحادية" إلى كريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 1 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 1 ديسمبر 2024.

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الاتحاد يفحص ستيفن بيرجفاين وعبد الإله هوساوي

أعلن الاتحاد خضوع لاعبيه ستيفن بيرجفاين وعبد الإله هوساوي لفحوصات طبية يوم غدٍ الإثنين للوقوف على تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الثنائي في مواجهة الاتفاق مساء أمس السبت في دوري روشن السعودي.

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اللاعبان كانا قد غادرا المباراة للإصابة ولم يكشف النادي أي تفاصيل حول التشخيص المبدئي أو مدة الغياب المتوقعة.

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