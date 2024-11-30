بعد "هذوليك" .. سقطة جديدة تضع عيسى الحربين في دائرة الاتهام بالتحيز ضد الهلال لعيون الاتحاد

هل يتورط المعلق الرياضي عيسى الحربين مجددًا مع الهلال؟

يبدو أن المعلق الرياضي عيسى الحربين، سيكون محور الحديث مجددًا، بعد اتهامه بـ"سقطة جديدة" أثناء تعليقه على مباراة الاتفاق والاتحاد، في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

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الحربين قدم أكثر من موقف مثير للجدل، منذ بداية الموسم، حيث كان معلقًا لمباراة الهلال والأخدود، في أولى جولات دوري روشن، حيث سخر من النصر حينها، قائلًا "من يستطيع الفوز على جيسوس (مدرب الهلال)؟، هذا هو السؤال الذي يمكن قوله، بالطبع سيأتي عاشق نصراوي يقول (انتصرنا عليه في البطولة العربية)، لقد صارت لنا سنة على هذا الموال، لكن الحقيقة أن جيسوس مدرب يصعب هزيمته!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعاد الحربين بلقطة جديدة في الجولة الرابعة، خلال مباراة النصر والاتفاق، حيث قال "أهالي الشرقية عندهم ميقات كروي، يعرفون من خلاله متى انهى الصيف؟، إذا جاء هذوليك"، مشيرًا إلى المزاعم حول تعمد المسؤولين عدم لعب الهلال في المنطقة الشرقية خلال فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

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اللقطة الجديدة أبرزها الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، بتسليط الضوء على مقولة الحربين، في مباراة الاتفاق والاتحاد، قائلًا "لو جملها الشباب، سيصير الفارق خمس نقاط"، ليعلّق الجماز قائلًا "تصوّر معلق الناقل الرسمي يتمنى هزيمة الهلال أمام الشباب، ويقول (لو جملها الشباب)، الحربين معلق فاقد التركيز لا يحترم القناة الناقلة ولا يحترم جماهير الهلال، ولم يجد من يردعه".

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وكان الاتحاد قد حقق فوزًا عريضًا على الاتفاق برباعية نظيفة، على ملعب إيجو بالدمام، ضمن الجولة الثانية عشرة، ليحافظ العميد على صدارته لدوري روشن، برصيد 33 نقطة.