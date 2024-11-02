أخبار الاتحاد اليوم | الإصابة تقطع إجازة مهند الشنقيطي .. وملعب العروبة "مُغطى بالثلوج"!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 2 نوفمبر 2024.

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بنزيما يواصل التأهيل قبل مواجهة العروبة .. والشنقيطي في عيادة الاتحاد

واصل الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الكرة بنادي الاتحاد، برنامجه العلاجي في النادي، بعد إصابته في العضلة الخلفية، فضلًا عن فواز الصقور، الذي يستمر في برنامجه التأهيلي داخل صالة اللياقة.

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وأضافت صحيفة "الرياضية" أن مهند الشنقيطي، ظهير الاتحاد، اضطر إلى التواجد داخل غرفة العلاج، إثر شعوره بآلام في عضلة الفخذ، رغم حصول بقية زملائه على إجازة يومين، عقب الفوز على الأهلي، حيث تعرض اللاعب للإصابة خلال الديربي.

ويستأنف الاتحاد، تدريباته غدًا (الأحد)، في إطار التحضير لملاقاة العروبة، الخميس المُقبل، ضمن الجولة العاشرة في دوري روشن.

وحقق الاتحاد فوزًا على الأهلي بنتيجة (1-0)، في أسبوع الديربيات، على ملعب الجوهرة المشعة، ليرفع العميد رصيد 24 نقطة، في وصافة جدول دوري روشن، بفارق نقطة عن الهلال المتصدر.

"الثلوج" تغطي ملعب العروبة قبل لقاء الاتحاد

تداول نشطاء مقاطع لملعب جامعة الجوف، الذي ينتظر أن يستضيف مباراة العروبة والاتحاد، يوم الخميس المُقبل، ضمن حساب الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي.

وشهد ملعب الجوف، تساقط الثلوج بغزارة، والتي ملأت أرجاء الملعب، ما ينذر الاتحاد بطقس صعب خلال مواجهة الخميس أمام العروبة.

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أثار الناقد الرياضي عبدالله فلاته، لقطة جدلية، بالحديث عن معاناة أحد لاعبي فريق الكرة بنادي الاتحاد، من الأجانب، من إصابة مزمنة، على غرار المدافع الإيطالي لويز فيليبي.

GOAL

يبدو أن المملكة العربية السعودية لن "تستسلم" بالفعل؛ في محاولة التعاقد مع الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.