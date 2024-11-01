"مقطع فيديو خاص وقرار اللاعب المفاجئ!" .. كواليس اجتماع الوفد السعودي مع وكلاء فينيسيوس جونيور

الصفقة الحلم لجميع المسؤولين السعوديين..

يبدو أن المملكة العربية السعودية لن "تستسلم" بالفعل؛ في محاولة التعاقد مع الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

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شبكة "ريليفو" الإسبانية أكدت في الساعات الماضية، أن العرض السعودي المقدم إلى فينيسيوس في الميركاتو الصيفي الماضي، لا يزال على طاولة اللاعب؛ وسط محاولات من ريال مدريد، لتجديد عقده الذي ينتهي في عام 2027.

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واستكمالًا لخبر "ريليفو".. كشف الإعلامي الرياضي سانتي أونا، عن كواليس جديدة في مفاوضات المسؤولين السعوديين مع الساحر البرازيلي ووكلائه؛ لضمه إلى كتيبة نجوم دوري روشن للمحترفين.

أونا أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، سفر وفد سعودي إلى العاصمة الإسبانية "مدريد"، خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ للقاء وكلاء أعمال وحاشية اللاعب.

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وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن هذا الوفد؛ قام بعرض المشروع الرياضي السعودي على فينيسيوس ووكلائه، من خلال "مقطع فيديو" جذاب؛ لمحاولة إقناع اللاعب بترك ريال مدريد والقدوم إلى المملكة.

وأكد أونا أن الوفد السعودي، أوصل للساحر البرازيلي "أهميته" للمشروع الرياضي في البلاد؛ وأنه سيكون له تأثيرًا قويًا وسيشارك بشكل فعال في الخطط المستقبلية، والصفقات التي سيتم التعاقد معها.

وإذا وافق فينيسيوس على العرض السعودي بشكل رسمي؛ سيوقع على عقود لمدة 4 سنوات، وبمبلغ مالي "لم يسبق له مثيلًا" في عالم الساحرة المستديرة؛ حسب وصف سانتي أونا أيضًا.

وأوضح أونا أن فينيسيوس جونيور منجذب للمشروع الرياضي السعودي؛ ولكنه قرر عدم الانتقال إلى دوري روشن للمحترفين قبل عام 2026، أي أنه سيؤجل هذه الخطوة لما بعد بطولة كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

جدير بالذكر أن فينيسيوس البالغ من العمر 24 سنة، انضم إلى ريال مدريد في صيف عام 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي؛ حيث سجل 91 هدفًا وصنع 82 آخرين، خلال 279 مباراة رسمية في مختلف المسابقات - حتى الآن -.