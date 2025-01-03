نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق الثالث من يناير 2025م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثالث من يناير 2025م، وما يدور حول الفريق.

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رياض محرز ينافس كريستيانو رونالدو على لقب آسيوي

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قائمة أفضل أهداف الجولة الثانية في منطقة الغرب، ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تم ترشيح 5 أهداف للتصويت على لقب الهدف الأفضل، بين 20 هدفًا تم تسجيله في تلك الجولة.

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ودخل الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي، القائمة، بعد تسجيل هدفًا في الدقيقة الثالثة من مباراة الوصل الإماراتي، حيث بادر بالتسجيل مبكرًا، بعد استقباله كرة طويلة من روجر إيبانيز، ليتمكن من التحكم بها ببراعة ويسددها في مرمى خالد السناني.

وينافس محرز على اللقب، أمام كلًا من علي عليبور "برسبوليس الإيراني"، دراجان تشيران "باختاكور الأوزبكي"، ياسين براهيمي "الغرافة القطري"، وكذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وهدفه في مرمى الريان القطري بالدقيقة 76، بعد تعاون مع الثنائي عبد الرحمن غريب وويسلي، ثم تسديدة يسارية ملتفة في المرمى.

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