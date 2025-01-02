"اتركوه في الرياض أفضل" .. سخرية من مقترح تعاقد الأهلي مع علي البليهي والمطالبة بهذا اللاعب الهلالي!

البليهي أصبح في مرمى نيران الانتقادات مؤخرًا..

مع بداية شهر يناير من عام 2025؛ دخل أكثر من لاعب في صفوف نادي الهلال "الفترة الحرة"، والتي تسمح لهم بالتوقيع مع أي فريقٍ آخر، دون الرجوع إلى مجلس إدارة الزعيم.

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هؤلاء اللاعبين؛ هم: "محمد العويس، علي البليهي، حمد اليامي، ياسر الشهراني، محمد كنو ومحمد القحطاني"؛ حيث بدأت الإدارة الهلالية في التفاوض معهم، من أجل تجديد عقودهم؛ حسب برنامج "ملاعب".

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وفي هذا السياق.. وجّه مقدم البرنامج فيصل الجفن، سؤالًا إلى الناقد الرياضي مساعد العمري، بشأن اللاعب الهلالي الذي يتمنى انتقاله إلى الأهلي، من بين هذا السداسي الذي دخل "الفترة الحرة".

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العمري أعرب عن أمنيته صراحة، بتعاقد الأهلي مع محمد كنو؛ قائلًا: "عندما تملك نجم كبير في الارتكاز، وتضم معه لاعب خبرة - يقصد محمد كنو -؛ فإن أداء الفريق سيتطور كثيرًا".

هُنا.. قال الجفن للعمري: "لا تريد البليهي معه حتى ولو مجانًا؟!"؛ ليرفض الناقد الرياضي هذا الأمر بشدة، معتبرًا أن قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أصبح مستنزفًا تمامًا.

وشدد مساعد العمري على أن البليهي أصبح لا يرتكب الأخطاء بـ"القدم" فقط، بل بـ"الرأس" أيضًا؛ وهو ما يظهر في تمريراته الخاطئة عند إرجاع الكرة لحارس مرماه؛ قائلًا بسخرية: "اتركوه في الرياض أفضل".

جدير بالذكر أن البليهي أصبح يتعرض لانتقادات عنيفة مؤخرًا؛ بسبب أخطائه التي كلفت الهلال والمنتخب السعودي غاليًا؛ آخرها في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي ودعها الأخضر من دور نصف النهائي.