بعد شدٍ وجذب .. نجم الأهلي السابق خيار السعودية في حفل تكريم الأساطير بخليجي 26

لم يكن الاسم الأول ولكن!

استقر الاتحاد السعودي لكرة القدم على ممثل كرة القدم السعودية في حفل تكريم أساطير الخليج الذي سيُقام على هامش نهائي كأس الخليج 26 بين البحرين وعُمان مساء السبت القادم في الكويت.

اللجنة المنظمة للبطولة وبدعم وتوجيه من وزير الإعلام الكويتي قررت تكريم 8 أساطير بواقع لاعب واحد من كل منتخب خليجي خلال الحفل الختامي لخليجي 26 الذي سيُختتم مساء السبت في الكويت.

وجاء استقرار الاتحاد المحلي بعد شدٍ وجذب شهدته الساعات الأخيرة منذ طلب الاتحاد الخليجي من نظيره السعودي تحديد ممثله في الحفل، حيث قيل أولًا أن السعوديين تخلوا عن حقهم في الاختيار وطلبوا من الاتحاد الخليجي اختيار أي لاعب، ومن ثم بدأ الإعلام يتداول الأسماء اسمًا تلو الآخر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة الشرق الأوسط السعودية أوضحت أن الخيار الأول كان ماجد عبد الله، نجم النصر والمنتخب السعودي المعتزل، لكن اعتذاره عن الحضور للكويت يوم السبت حال دون ترشحيه، إذ اشترطت اللجنة المنظمة حضور اللاعب المكرم، ولذا وقع الاختيار على محمد عبد الجواد نجم الأهلي السابق.

عبد الجواد هو ثاني أكثر لاعبي الأخضر لعبًا في كأس الخليج بعد ماجد عبد الله، إذ لعب 23 مواجهة، وقد لعب إجماليًا للمنتخب السعودي 122 مباراة وساهم في الفوز بكأس آسيا 1984 و1988، وكذلك التأهل إلى نهائيات كأس العالم 1994.