3 أندية أغرته بالمال! .. الكشف عن "الراتب الضخم" الذي رفضه ماركوس راشفورد للانتقال إلى السعودية

مسيرة اللاعب بدأت في التراجع بعد البداية المبهرة..

وجّه ماركوس راشفورد، مهاجم نادي مانشستر يونايتد، ضربة قوية إلى الفرق السعودية المهتمة بالتعاقد معه، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

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راشفورد البالغ من العمر 27 سنة، خرج من الحسابات الفنية لروبن أموريم، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد؛ وسط تلميحات سابقة من اللاعب نفسه، بشأن رغبته في الرحيل.

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وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مساء اليوم الخميس، تقديم 3 أندية سعودية عروضًا إلى المهاجم الإنجليزي، لضمه في الميركاتو الشتوي الحالي؛ مقابل 35 مليون جنيه إسترليني "سنويًا".

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الصحيفة أشارت إلى أن هذا الراتب، أكثر من ما يحصل عليه اللاعب حاليًا مع نادي مانشستر يونايتد؛ حيث يتقاضى 315 ألف جنيه إسترليني "أسبوعيًا"، من العملاق الإنجليزي.

وكشفت الصحيفة عن أن ماركوس راشفورد، رفض هذه العروض السعودية المغرية، كما استبعد فكرة الانتقال إلى الدوري التركي؛ على الرغم من ترحيب إدارة مانشستر يونايتد، بالاستغناء عنه.

وأكدت أن راشفورد يريد الاستمرار في الفريق الإنجليزي، وإثبات نفسه من جديد، على عكس تلميحاته السابقة؛ أو الانتقال إلى دوري تنافسي آخر، يسمح له بالعودة إلى المنتخب الوطني.

جدير بالذكر أن ماركوس راشفورد، لعب في الفئات السنية لنادي مانشستر يوتايتد، قبل الصعود إلى الفريق الأول في يناير 2016؛ مسجلًا معه 138 هدفًا وصانعًا 63 آخرين، خلال 426 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.