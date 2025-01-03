الجماهير الأهلاوية منقسمة حول يايسله..

حسم المدير الفني الشاب ماتياس يايسله، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل الكثير من الشائعات التي ترددت بشأنه.

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يايسله يتولى تدريب الأهلي منذ صيف 2023؛ حيث فشل في التتويج بأي لقب رسمي - حتى الآن -؛ ولكنه أعاد الراقي للمنافسات القارية مجددًا، مع ضمان التأهل إلى ثمن نهائي النخبة الآسيوية 2024-2025.

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وفي هذا السياق.. أعلن يايسله في تصريحات مع صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، استمراره مع النادي الأهلي؛ على الرغم من اهتمام ناديي وست هام يونايتد وشتوتجارت، بالتعاقد معه.

يايسله قال: "من الرائع دائمًا أن يرتبط اسمي بمثل هذه الأندية المهمة؛ لكن.. تركيزي بالكامل على الأهلي، ولديّ تحديات مثيرة أريد تحقيقها".

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وعلى الرغم من ذلك.. أعرب المدير الفني الألماني الشاب عن أمنيته بالتدريب في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى مستقبلًا؛ مثل الإنجليزي أو الإسباني أو الإيطالي.

ونفى ماتياس يايسله تفاوضه مع العملاق الإيطالي ميلان، خلال الفترة الماضية، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم؛ قائلًا: "لم أكن على اتصال معهم حقًا".

ميلان أعلن يوم 30 ديسمبر 2024؛ تعيين سيرجيو كونسيساو مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول، خلفًا للمدرب باولو فونسيكا الذي تم إقالته من منصبه، بعد 6 أشهر فقط من التعاقد معه.

وعند سؤاله بخصوص "هل أسلوبه يتناسب مع الدوري الإيطالي من الأساس؟!"؛ أكد يايسله أن فكرته مناسبة لجميع الدوريات، خاصة أنه يتمتع بالمرونة التكتيكية، إلى جانب العمل الجاد والتفاني.

جدير بالذكر أن ماتياس يايسله البالغ من العمر 36 سنة فقط، يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حتى 30 يونيو من عام 2026.